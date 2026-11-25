STRAATSBURG (ANP) - Als de EU-regeringsleiders tot een gezamenlijk standpunt komen over de EU-meerjarenbegroting 2028-2034, dan betekent dat niet dat het Europees Parlement dat akkoord zonder meer zal goedkeuren. Dat zei begrotingsonderhandelaar namens het parlement Siegfried Mureșan. Als de regeringsleiders dat verwachten, "komen ze bedrogen uit", aldus Mureșan.

Op het moment dat de regeringsleiders tot een standpunt komen, beginnen de onderhandelingen met het Europees Parlement. "Premiers schrijven nationale parlementen nooit voor wat ze moeten doen. Zij horen dan ook niet aan het Europees Parlement voor te schrijven wat wij moeten doen", zei de Europarlementariër woensdag op een persconferentie.

Het Europees Parlement kan tijdens onderhandelingen met de Europese Raad wijzigingen in de meerjarenbegroting proberen te regelen, maar kan niet zelf aan de begroting sleutelen. Uiteindelijk kan het de begroting alleen goedkeuren of verwerpen.