LEUSDEN (ANP) - Psychiater Raymond L. uit Lunteren, die in de uitzending van Zembla over neonazistische kooigevechten te zien was als medisch hulpverlener, heeft geen wapenvergunning meer. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) na berichtgeving van het programma. Volgens KNSA-directeur Sander Duisterhof is hij geen lid meer van een schietvereniging en heeft hij dus ook geen vergunning meer.

In de Zembla-aflevering over rechtsextremisme van vorige week waren beelden te zien van kooigevechten op geheime locaties in Nederland, georganiseerd door neonazistische netwerken. Een van de zogenoemde 'medics' op bijeenkomsten in het Drentse Zuidwolde en het Brabantse Oeffelt zou Raymond L. zijn. Hij werkte volgens het programma onder meer voor verschillende GGZ-organisaties en was adviseur van de KNSA, waar hij in een werkgroep zat die door het ministerie van Justitie werd ingesteld.

Momenteel is L. niet meer betrokken bij de KNSA. Hij is volgens Duisterhof al zo'n zes tot zeven jaar geen lid meer.