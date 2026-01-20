Europarlement: Groenland is niet te koop, Trump moet gestopt

STRAATSBURG (ANP) - De dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland in te nemen, is ook voor het Europees Parlement volstrekt onacceptabel. Dat geldt ook voor de extra importheffingen die Trump oplegt aan de landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd. Groenland is niet te koop en Trump moet worden gestopt, is de centrale boodschap.

De EU moet hier stevig en eensgezind tegen optreden, vindt vrijwel het hele Europees Parlement dat dinsdag over de Groenlandcrisis debatteerde.

Veel Europarlementariërs vinden dat de EU maatregelen moet nemen, maar slechts enkelen noemden concrete acties. De Nederlandse Europarlementariërs Sander Smit (BBB) en Reinier van Lanschot (Volt) pleitten voor het activeren van de zogeheten handelsbazooka. Daarmee kan de EU alle import van goederen, diensten en investeringen uit de VS blokkeren.

Anderen opperden dat de EU meer moet investeren in de veiligheid van Groenland.