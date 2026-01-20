Spaanse minister gaat niet uit van sabotage als oorzaak treinramp

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse autoriteiten gaan na de treincrash met tientallen doden niet uit van sabotage. "De mogelijkheid van sabotage is nooit overwogen", verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska. Hij zei dat al vanaf het begin wordt gekeken naar een technische oorzaak. "Er is nooit iets geweest dat op het tegendeel wijst."

De autoriteiten onderzoeken nog wat heeft geleid tot het dodelijkste Spaanse treinongeval in meer dan tien jaar. Onderzoekers moeten volgens minister van Transport Óscar Puente vaststellen of schade aan het spoor "de oorzaak of het gevolg is" van de ontsporing van een trein, die vervolgens botste op een tegemoetkomende trein. Van die spoorschade circuleren foto's in de media.

De botsing vond zondag plaats in het zuidelijke Andalusië. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 41 en er liggen nog tientallen gewonden in het ziekenhuis. Het Spaanse koningspaar bezocht de rampplek dinsdag.