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Europarlement heft immuniteit op van Pool om ontkenning gaskamers

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:33
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STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft de onschendbaarheid van de Poolse politicus Grzegorz Braun opgeheven. Hij werd drie weken geleden in Polen aangeklaagd voor het ontkennen van nazi-misdaden, omdat hij openlijk het bestaan van de gaskamers in vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in twijfel had getrokken, aldus TVP World.
Het ontkennen van de misdaden van de Duitse nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog is strafbaar in Polen. Straffen variëren van boetes tot drie jaar gevangenisstraf.
Braun is de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Konfederacja. Het is niet de eerste keer dat zijn immuniteit wordt opgeheven. Hij is al eerder beschuldigd van Holocaustontkenning en raakte in opspraak door andere incidenten. Hij gebruikte bijvoorbeeld een brandblusser om kaarsjes te blussen die in het Poolse parlement waren aangestoken voor de viering van het joodse feest Chanoeka. Ook verstoorde hij een minuut stilte tijdens een Holocaustherdenking in het Europees Parlement.
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