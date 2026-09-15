ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook spullen op spoor gelegd in Deurne, politie onderzoekt beelden

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 14:34
anp150926165 1
Volg ons op Google Nieuws
DEURNE (ANP) - Ook in het buitengebied van het Brabantse Deurne blijken "objecten" op het spoor te zijn gelegd in de nacht van maandag op dinsdag. De politie onderzoekt beelden van een auto die iets voor 03.30 uur stilstond bij een verkeersdrempel op de Griendtsveenseweg, enkele kilometers buiten de bebouwde kom aan de oostkant van Deurne. Die weg ligt naast het spoor.
"We komen graag meer te weten over deze auto en de bestuurder daarvan", zegt de politie in een getuigenoproep. Volgens de politie was geen treinverkeer mogelijk door de niet nader omschreven spullen op het spoor. Tegen de ochtendspits was op de lijn tussen Eindhoven en Venlo, waar Deurne aan ligt, weer treinverkeer mogelijk.
Volgens spoorbeheerder ProRail is in totaal op ruim dertig plaatsen het treinverkeer platgelegd door materiaal op het spoor, waaronder ijzeren buizen. Op de meeste plekken werd dat in de vroege ochtend aangetroffen, maar ook in de loop van de dag legden onbekenden op enkele plekken opnieuw spullen op het spoor. Die acties zijn nog door niemand opgeëist.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

nvm starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger1687861531

Startersvrijstelling naar €615.000: tot €12.300 besparing als je in 2027 je eerste huis koopt

Loading