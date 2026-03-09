Europarlement kiest voor strengere terugkeerregeling asielzoekers

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft maandagavond ingestemd met een voorstel voor een strenge terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Het voorstel van de centrumrechtse EVP, de grootste partij van het Europees Parlement, behaalde met de steun van drie radicaal-rechtse partijen een meerderheid. Een van de onderdelen van het voorstel is dat ook kinderen in terugkeerhubs op uitzetting naar het land van herkomst moeten wachten.

Het EVP-voorstel is ook op andere onderdelen strenger dan het plan waaraan al maanden werd gewerkt door de Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani (VVD). Zo kunnen afgewezen asielzoekers eerder en langer in detentie worden geplaatst.

De sociaaldemocraten en de Groenen zijn woedend over wat zij een bizarre gang van zaken noemen en willen de stemming aanvechten.

Bellamy

Vermoedelijk gaat dit niets uitmaken, waarmee het nu aangenomen voorstel hoogstwaarschijnlijk het mandaat voor het Europees Parlement wordt om met de EU-lidstaten tot een akkoord te komen.

Niet Azmani zal die onderhandelingen voeren, maar EVP'er François-Xavier Bellamy.

Knelpunten

Azmani was door het Europees Parlement aangewezen om met een voorstel voor een nieuwe terugkeerregeling te komen. Daar is maandenlang over vergaderd en onderhandeld met een groep parlementariërs van andere fracties.

Het uiteindelijke voorstel diende Azmani woensdagavond onverwachts in. Dat was vooraf niet gedeeld noch besproken met de groep, zeggen ingewijden. De belangrijkste knelpunten, waaronder voorwaarden en regels voor het plaatsen van asielzoekers in terugkeerhubs, waren nog niet besproken.

De EVP diende daarop meteen een eigen voorstel in en had vooraf voldoende steun vergaard van de radicaal-rechtse Patriotten voor Europa, ECR en ESN.