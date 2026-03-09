Israël noemt nieuwe Iraanse ayatollah een tiran en doelwit

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt de nieuwe Iraanse ayatollah Mojtaba Khamenei als een tiran, die de "wreedheid van het regime" van zijn vader zal voortzetten. Israëls ambassadeur bij de Verenigde Naties Danny Danon zei dat Khamenei dezelfde radicale ideeën heeft als zijn voorganger en dat hij daarom een "doelwit" is.

"De appel valt niet ver van de boom", schrijft het Israëlische buitenlandministerie op X. "De handen van Mojtaba Khamenei zijn al bevlekt door het bloedvergieten van het bewind van zijn vader."

Israël doodde de vorige ayatollah, Ali Khamenei, tien dagen geleden met een luchtaanval op Teheran. Volgens VN-ambassadeur Danon is daarmee nog niet het hele regime veranderd. "De nieuwe leider heeft helaas dezelfde ideologie en dezelfde radicale ideeën", zei hij tegen verslaggevers. "Iedereen die deze radicale ideeën tegen ons promoot, zullen we aanpakken en vinden."