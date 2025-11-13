Organisaties: ergste voorkomen, maar klimaatdoel EU is verwaterd

BRUSSEL (ANP) - De klimaatambities voor 2040 waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd zijn "ernstig verwaterd", stelt Climate Action Network (CAN). Tegelijkertijd merkt de koepelorganisatie op dat "het ergste is vermeden" nu het hoofddoel van 90 procent minder uitstoot is goedgekeurd. Voorstellen van het parlement om duidelijke criteria op te stellen voor handel in koolstofkredieten ziet CAN als een verbetering.

"De compromissen die EU-lidstaten en het parlement hebben bereikt, hebben het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie verzwakt, terwijl dat al ontoereikend was", reageert Sven Harmeling van CAN. Volgens hem is het nu belangrijk om vaart te maken met hernieuwbare energie en het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Greenpeace vreest dat in de EU-plannen zoveel mitsen en maren zijn ingebouwd, dat ze in de praktijk niet zullen slagen. "Dit klimaatdoel vermindert de CO2-vervuiling alleen op papier met 90 procent", stelt campagneleider Eva Corral.