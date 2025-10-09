ECONOMIE
Europarlement wil dat lidstaten drones neerschieten indien nodig

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 13:40
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een resolutie die erop aandringt dat EU-lidstaten, indien nodig en proportioneel, luchtdreigingen zoals drones neerschieten. Daarmee reageert het parlement op Ruslands "roekeloze en escalerende acties" in het luchtruim van Polen, Estland, Letland, Litouwen en Roemenië, staat in de resolutie.
Ze veroordelen ook de drones in Denemarken, Zweden en Noorwegen, maar koppelen die niet aan Rusland. Dat is nog niet hard bewezen.
"De EU moet vastberadenheid tonen en aangeven dat elk derde land dat probeert de soevereiniteit van een lidstaat te schenden, onmiddellijk te maken krijgt met vergeldingsmaatregelen", zo staat in de oproep aan de Europese Commissie en de lidstaten. Daarom ziet het parlement graag meer en effectievere sancties tegen Rusland. Het parlement verwelkomt ook het voorstel van de Commissie voor een dronemuur langs de oostgrens van de EU.
469 Europarlementariërs stemden voor de resolutie, 97 tegen.
