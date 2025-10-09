Nobelprijs voor literatuur naar Hongaarse schrijver Krasznahorkai

STOCKHOLM (ANP) - De Hongaarse romanschrijver László Krasznahorkai (71) krijgt dit jaar de Nobelprijs voor de Literatuur. De Zweedse Academie, die de prestigieuze prijs toekent, roemt hem om zijn "meeslepende en visionaire oeuvre, dat de kracht van kunst herbevestigt te midden van apocalyptische terreur".

Krasznahorkai debuteerde in 1985 met de roman Satanstango, over een vervallen Hongaars dorp dat vrijwel volledig is afgezonderd van de buitenwereld. In 1990 volgde het boek De melancholie van het verzet, over de komst van een circus naar een afgelegen stad. Het boek werd onder meer in het Nederlands vertaald. Een andere bekende roman van zijn hand is Oorlog en oorlog uit 1999. In 2015 kreeg Krasznahorkai de Man Booker International Prize.

De Nobelprijs voor de Literatuur is de enige Nobelprijs die nog nooit door iemand uit Nederland is gewonnen. Krasznahorkai is de tweede Hongaarse laureaat, na Imre Kertész in 2002. De Nobelprijs voor de Literatuur ging vorig jaar naar de Zuid-Koreaanse schrijver en dichter Han Kang.

Krasznahorkai ontvangt een bedrag van omgerekend ongeveer 1 miljoen euro uit de nalatenschap van de Zweedse uitvinder en ondernemer Alfred Nobel, naar wie de prijzen zijn vernoemd. Daarnaast krijgt hij een medaille en een diploma. De uitreikingsceremonie is op 10 december.