Europarlement wil minimumleeftijd van 16 jaar voor sociale media

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement roept op tot een minimumleeftijd van 16 jaar voor sociale media. Kinderen vanaf 13 jaar zouden wel al op sociale media kunnen, maar alleen met toestemming van de ouders, stelt het parlement voor.

Het EU-instituut hoopt dat een minimumleeftijd bijdraagt aan onlinebescherming en een betere mentale gezondheid van jongeren. Daarvoor moet ook de verslavende werking van de apps aan banden worden gelegd. Het parlement wil daarom een verbod op bepaalde algoritmes of gokfuncties in gaming-apps.

Het parlement stemde over een resolutie naar aanleiding van een rapport over onlinebescherming van kinderen, waar Kim van Sparrentak (GroenLinks-PvdA) hoofdonderhandelaar van was. Zij is niet direct voorstander van een minimumleeftijd. "Ik ben bang dat er een industrie ontstaat rondom het scannen van gezichten van kinderen of het verzamelen van hun data", stelt ze. "Daarnaast kan ouderlijke toestemming leiden tot oneerlijke situaties voor kinderen, omdat sommige kinderen wel op sociale media mogen en anderen niet. De verantwoordelijkheid wordt hier weer helemaal bij de ouders gelegd in plaats van bij de techbedrijven."

Australië

Of er ook daadwerkelijk een minimumleeftijd komt, is afhankelijk van de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei eerder dit jaar hier voorstander van te zijn.

Meerdere EU-landen, zoals Griekenland en Denemarken, zijn eveneens hiermee bezig. Zij werken aan een socialmediaverbod voor kinderen tot 15 jaar. In Australië gaat in december een verbod voor sociale media voor kinderen onder de 16 in.