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Europarlementariërs: asielzoekers Ceuta snel naar het vasteland

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 13:15
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BRUSSEL (ANP) - De asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn, moeten zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland worden gebracht. Dat zeiden drie Europarlementariërs van de Groenen en de Linkse Fractie woensdag op een persconferentie na een werkbezoek aan Ceuta.
Alleen dan kan er een einde komen aan de humanitaire crisis, stellen de drie. Die is ontstaan nadat eind juli tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens overstaken naar Ceuta. Het ontbreekt volgens hen echter aan politieke wil, ook van de Europese Commissie.
Volgens de Spaanse Europarlementariër Mélissa Camera (de Groenen) vreest de Europese Commissie dat overgeplaatste migranten vanuit het Spaanse vasteland naar andere Europese landen trekken. "We weten dat de Commissie de Spaanse regering onder druk zet om te voorkomen dat deze overplaatsingen plaatsvinden", zei Camera.
De Commissie heeft herhaaldelijk gezegd dat de migranten terug moeten naar Marokko.
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