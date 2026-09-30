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Vliegveld Tabuk: twee piloten van flydubai-toestel in ziekenhuis

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 13:20
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TABUK (ANP/RTR/AFP) - Twee piloten van het flydubai-toestel dat was uitgeweken naar Saudi-Arabië zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het vliegveld van Tabuk in Saudi-Arabië, waar het vliegtuig een noodlanding had gemaakt. Volgens ooggetuigen zou een van de twee piloten de ander met een mes hebben neergestoken.
Het vliegtuig maakte een noodlanding tijdens de vlucht en verzond daarna het noodsignaal voor een mogelijke kaping. Het vliegveld van Tabuk zegt tijdens de vlucht een verontrustende oproep te hebben ontvangen van het flydubai-toestel om een noodlanding te maken, volgens de Saudische staatstelevisie.
Mogelijk wilde een van de twee piloten opzettelijk het toestel laten neerstorten. De Israëlische autoriteiten behandelen het ongeval als "terreurincident".
Een tweede flydubai-toestel dat vanuit Dubai naar Tel Aviv vloog, is woensdag aan het begin van de middag teruggekeerd naar Dubai, volgens de website FlightRadar24. Het is nog onbekend waarom dit gebeurde.
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