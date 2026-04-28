Europarlementariërs CDA, VVD stemmen tegen EU-meerjarenbegroting

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 13:26
STRAATSBURG (ANP) - De Europarlementariërs van VVD en CDA hebben dinsdag tegen het voorstel van het Europees Parlement gestemd over de EU-meerjarenbegroting 2028-2034. D66 heeft voor het voorstel gestemd, dat uitgaat van een budget van 2200 miljard euro; 10 procent meer dan de Europese Commissie voorstelt.
Premier Rob Jetten (D66) had vrijdag tijdens een informele EU-top in Cyprus gezegd een verhoging van het budget onacceptabel te vinden.
"Meer geld is niet het antwoord, keuzes maken wel", zei Europarlementariër Anouk van Brug (VVD) dinsdag in het plenaire debat in Straatsburg, voor de stemming. Ook het CDA vindt de verhoging te gortig.
Geld landbouwbeleid
GroenLinks-PvdA is blij met de "ambitieuze begroting met sterke sociale waarborgen", stelt de partij. Minder tevreden is ze met de terugkeer naar wat zij een "verouderd landbouwbeleid" noemt.
Het parlement wil in tegenstelling tot de Commissie meer geld voor landbouwbeleid en wil daar een aparte pot voor houden.
