Reddingswerkers proberen bultrug Timmy met touwen weg te trekken

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 13:30
WISMAR (ANP/AFP/DPA) - Duitse reddingswerkers zijn begonnen met een volgende poging om de bultrug Timmy te bevrijden uit het ondiepe water waar hij al weken vastligt. Ze hebben inmiddels touwen en een tuig aan het dier bevestigd, maar Timmy lijkt nog niet te bewegen.
Het plan is om de 13 meter lange walvis naar een schip te trekken, waar hij in een bak met water moet worden geplaatst. Dan kan het schip hem vervolgens terug naar de oceaan brengen.
De reddingsactie trekt veel aandacht van Duitse media, met liveblogs en livestreams. Op de beelden is te zien dat Timmy af en toe een draaiende beweging maakt, maar volgens Duitse media lijkt het dier nog niet erg mee te werken.
