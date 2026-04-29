Europarlementariërs mogen zich bij zwangerschap laten vervangen

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 13:16
anp290426125 1
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag met een overweldigende meerderheid ingestemd met een wijziging van de EU-kieswet, waardoor zwangere Europarlementariërs zich tijdens hun zwangerschapsverlof kunnen laten vervangen. Van de 648 aanwezige Europarlementariërs stemden er 616 voor en 24 tegen. Acht leden onthielden zich van stemming.
Na de uitslag van de stemming werd er staand en luid geapplaudisseerd en sommige Europarlementariërs sprongen van blijdschap op en neer.
De wijziging houdt in dat vrouwelijke Europarlementariërs drie maanden voor de uitgerekende datum en tot zes maanden na de bevalling hun stem aan een collega kunnen overdragen.
'Belangrijke mijlpaal'
"Het is een belangrijke mijlpaal voor een moderner en rechtvaardiger parlement", zei voorzitter Roberta Metsola. "Geen enkel lid zou haar stemrecht mogen verliezen omdat ze moeder is geworden."
Het kan nog een tijd duren voor de maatregel van kracht wordt. De 27 EU-lidstaten en hun parlementen moeten instemmen met de herziening van de EU-kieswet.
shutterstock 2520032079

troops-tell-body-pits-unarmed-1061781627

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

gandr-collage

ANP-554945117

240730253_m

