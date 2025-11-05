Europarlementariërs verdeeld over klimaatdoel 2040

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs zijn verdeeld over het akkoord van EU-klimaatministers over het klimaatdoel voor 2040. De Duitse parlementariër Peter Liese van de christendemocraten vindt het akkoord "zeer ambitieus en aanvaardbaar". Maar Renew Europe-parlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) vindt het doel "niets meer dan een vijgenblad".

Gerbrandy is kritisch op het akkoord om in 2040 de uitstoot met 90 procent te verminderen vergeleken met 1990, omdat zeker 5 procent ook gecompenseerd mag worden met het kopen van zogeheten koolstofkredieten buiten Europa. Daarmee kunnen landen een deel van hun uitstoot dus afkopen. Ook is de tekst over het 2040-doel op andere punten afgezwakt. "De hele trukendoos wordt opengetrokken", zegt Gerbrandy.

Liese is blij met de flexibiliteit die is ingebouwd in het akkoord. Ook wilden de lidstaten een herzieningsclausule, waarmee de Europese Commissie elke vijf jaar kijkt of de 5 procent compensatie buiten de EU genoeg is voor lidstaten om het doel te halen. Naar verwachting stemt het Europees Parlement volgende week over het klimaatdoel.