Protestacties in Parijs bij opening eerste winkel Chinese Shein

PARIJS (ANP/AFP) - De Chinese webwinkel Shein, bekritiseerd in Frankrijk wegens de verkoop van sekspoppen die op kinderen lijken, opende woensdag zijn allereerste fysieke winkel ter wereld in Parijs. De opening vond plaats onder strenge bewaking van oproerpolitie bij het luxe warenhuis tegenover het stadhuis van Parijs. Kinderrechtenactivisten protesteerden daar tegen de komst van de winkel.

Een van de spandoeken droeg de tekst: 'Bescherm kinderen, niet Shein'. Ook deelden actievoerders rode flyers uit waarin ze wezen op "vermoedelijk dwangarbeid", "vervuiling" en "overproductie".

Shein, opgericht in China, wordt bekritiseerd vanwege de arbeidsomstandigheden in zijn fabrieken en de milieu-impact van zijn snelwisselende mode. Het bedrijf stuitte bij zijn komst naar Frankrijk op tegenstand van politici, vakbonden en topmodemerken.

Frankrijk dreigde eerder deze week de webwinkel te blokkeren als niet definitief werd gestopt met de verkoop van sekspoppen die op kinderen lijken.