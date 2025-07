Europarlementariërs verdeeld over nieuwe klimaatdoel voor 2040

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs reageren verdeeld op het nieuwe klimaatdoel van de Europese Commissie voor 2040. De groene en linkse partijen zijn blij dat de Commissie heeft toegezegd de uitstoot per 2040 met 90 procent te verminderen. Ze zijn echter niet blij met het voorstel dat lidstaten per 2036 3 procent van hun uitstoot kunnen afkopen met een zogeheten CO2-krediet buiten de EU. Rechtse en conservatieve partijen vragen zich juist af of het klimaatdoel haalbaar is.

Bedrijven en lidstaten in Europa kunnen zo'n CO2-krediet buiten de EU kopen om te compenseren als ze zelf meer uitstoten dan afgesproken. Mohammed Chahim (GroenLinks-PvdA) noemt de 3 procent een "klimaataflaat". "We kopen hiermee voor heel veel geld onze verantwoordelijkheid voor klimaatactie af in het buitenland, terwijl we dit geld veel beter en effectiever kunnen investeren om de bedrijven hier te verduurzamen."

"Een luchtkasteel", vindt BBB'er Sander Smit het klimaatdoel. "De EU heeft al moeite met het halen van de huidige doelstelling in 2030. Nu schuift men zonder volledige effectbeoordeling een nóg ambitieuzer bindend doel naar voren."