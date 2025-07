Hermans: EU-klimaatdoel 2040 moet wel haalbaar zijn

DEN HAAG (ANP) - Demissionair klimaatminister Sophie Hermans vindt dat het woensdag voorgestelde nieuwe Europese klimaatdoel voor 2040 vooral haalbaar moet zijn. Ze noemt daarbij specifiek "het oplossen van achterblijvende energie-infrastructuur en complexe regelgeving". De VVD-minister reageert daarmee op de voorstellen van de Europese Commissie om 90 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2040, vergeleken met 1990.

Dat er nu een doel is vastgelegd, vindt Hermans op zichzelf goed. "Dat is nodig om op koers te blijven naar klimaatneutraliteit in 2050." Een inhoudelijke reactie volgt later.

De commissie heeft een aantal versoepelingen voorgesteld. Vanaf 2036 moet het bijvoorbeeld mogelijk worden om zogenoemde CO2-kredieten buiten Europa te kopen. Landen die zelf nog te veel uitstoten, kunnen dit dan compenseren door mee te betalen aan vergroening elders.

Daar is Nederland "niet direct" een voorstander van, aldus het ministerie. Internationale CO2-kredieten uit landen waarmee Nederland strategische banden heeft, hebben dan eventueel de voorkeur van Hermans.