Europarlementariërs willen ambitieuze klimaatdoelen op COP30

STRAATSBURG (ANP) - De EU moet een "voortrekkersrol" blijven spelen tijdens de onderhandelingen op de klimaattop (COP30) eind dit jaar. Dat vinden Europarlementariërs die donderdag een resolutie hebben aangenomen in aanloop naar de top die in november begint in Belém in Brazilië.

De commissie van het Europees Parlement vindt dat alle sectoren moeten bijdragen aan het verminderen van de uitstoot en aan het bereiken van klimaatneutraliteit. De EU moet zelf ambitieuze doelen blijven stellen, vinden de Europarlementariërs. Daarbij is er een "dringende noodzaak" om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beëindigen.

EU-ministers bevestigden eerder deze week dat de EU een "centrale rol" wil spelen op COP30. Dat was in andere jaren ook het geval. Het is EU-lidstaten echter nog niet gelukt om harde afspraken te maken over de vermindering van uitstoot per 2035. De deadline voor het opstellen van deze klimaatambities is al verstreken.