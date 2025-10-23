Politie Londen arresteert drietal om spionage voor Rusland

LONDEN (ANP) - De politie in Londen heeft drie mannen gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Dat meldt de dienst in een persbericht. De locaties in het westen en centrum van Londen waar de drie veertigers werden aangehouden, worden doorzocht. Ook op een ander adres in West-Londen wordt een huiszoeking gedaan.

Volgens het hoofd van de Londense antiterrorismebrigade, Dominic Murphy, gaat het om "proxies", mensen die door buitenlandse veiligheidsdiensten worden gerekruteerd om bijvoorbeeld aan informatie te komen. Waar de drie concreet van worden verdacht, meldt de politie niet. Murphy voegt eraan toe dat dergelijke criminele praktijken strak worden gemonitord en dat wie zich op deze wijze inlaat met buitenlandse veiligheidsdiensten "zeer serieuze consequenties" wacht.

In september werd ook al een drietal nabij Londen gearresteerd op verdenking van het "assisteren" van Rusland. Toen ging het om twee mannen van 41 en 46 en een vrouw van 35.