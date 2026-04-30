Europees Parlement blijft in Straatsburg ondanks energiecrisis

STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter Roberta Metsola van het Europees Parlement wijst het verzoek van een aantal Nederlandse Europarlementariërs af om tijdelijk te stoppen met de maandelijkse vergaderingen in Straatsburg. De parlementariërs van de Partij voor de Dieren (PvdD), SGP, PVV en BBB hadden haar gevraagd alle vergaderingen van het parlement in Brussel te houden om energie te besparen gezien dreigende energietekorten.

Dreigende energietekorten zijn volgens het parlementaire reglement geen reden om de maandelijkse vergadering niet in Straatsburg te houden, schrijft Metsola in een brief. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden waarin 'om redenen van veiligheid of als gevolg van de niet-beschikbaarheid van technische middelen het onmogelijk of gevaarlijk is of zal zijn voor het Parlement om bijeen te komen' kan van het reglement worden afgeweken.

"Teleurstellend", zegt Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD) in reactie op het antwoord van Metsola.

Energieverbruik verminderen

"Het stoppen van de verhuizingen naar Straatsburg is prima mogelijk binnen de huidige regels", zegt Hazekamp. "De energieschaarste kun je beschouwen als een gebrek aan technische middelen en in dat geval mogen de verhuizingen naar Straatsburg worden gestopt."

Metsola wil dat het Europees Parlement "volledig voldoet aan de Verdragen, die Straatsburg als zetel en als belangrijk symbool van Europese integratie vaststellen", schrijft ze verder. Ze staat wel open voor suggesties om het energieverbruik van het parlement te verminderen, voegt ze eraan toe.

De Partij voor de Dieren blijft zich "hoe dan ook sterk maken voor het afschaffen van de maandelijkse verhuizingen", zegt Hazekamp.