Polderbaan Schiphol ruim een week buiten gebruik door onderhoud

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 16:17
SCHIPHOL (ANP) - Luchthaven Schiphol voert tussen maandag 4 en dinsdag 12 mei het jaarlijkse onderhoud uit aan de Polderbaan. De start- en landingsbaan is op werkdagen niet beschikbaar voor het luchtverkeer, meldt Schiphol.
Vliegtuigen die doorgaans landen op of starten vanaf de Polderbaan maken tijdens het onderhoud gebruik van andere start- en landingsbanen, met name de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. 's Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.
De luchthaven verwacht dat omwonenden van de banen die nog in gebruik zijn meer hinder dan normaal kunnen hebben, omdat er meer toestellen aan- en afvliegen. "We realiseren ons dat dit impact heeft op onze buren. Daarom plannen we het baanonderhoud zorgvuldig en doen we er alles aan om het onderhoud zo efficiënt mogelijk uit te voeren", aldus Schiphol.
Voor reizigers blijft de overlast naar verwachting beperkt, verwacht de luchthaven. Het onderhoud valt samen met de vernieuwing van twee taxibanen voor vliegtuigen.
