Europees Parlement wil besluit defensieleningen nietig verklaren

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement gaat het besluit van de EU-lidstaten aanvechten over de financiering van het herbewapeningsplan van de Europese Unie. Het gaat om de lening van 150 miljard euro die de Europese Commissie op de kapitaalmarkt gaat lenen, om die vervolgens aan lidstaten te lenen die gezamenlijk in defensie willen investeren. Het Europees Parlement is tot zijn woede bij dit besluit buitenspel gezet.

De Europese Commissie wilde dat het voorstel snel zou worden goedgekeurd en gebruikte daarom de noodprocedure binnen het EU-verdrag. Het gaat om het zogenoemde artikel 122. Daarbij hebben alleen de EU-lidstaten iets over een commissievoorstel te zeggen. De lidstaten, verenigd in de Europese Raad, hebben op 27 mei ingestemd met de lening van 150 miljard euro.

Het Europees Parlement begint een procedure om het besluit van de Raad nietig te laten verklaren, omdat artikel 122 volgens het parlement niet had mogen worden ingezet, zo is dinsdag besloten.