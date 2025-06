President Iran: wij respecteren bestand als Israël dat ook doet

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft aangegeven dat zijn land het bestand met Israël zal respecteren, mits Israël dat ook doet. Hij zei dat volgens een verklaring in een telefoongesprek met de Maleisische premier Anwar Ibrahim.

"Als het zionistische regime het staakt-het-vuren niet schendt, zal Iran dat ook niet doen", verklaarde Pezeshkian. Hij verwees met zionistisch regime naar de regering van Israël.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde eerder via sociale media aan dat er overeenstemming was over een bestand na ongeveer anderhalve week oorlog tussen Israël en Iran. Israël liet weten dat voorstel te steunen. Het land zou alle doelen hebben bereikt in de strijd tegen Iran.