Europees Parlement wil hard optreden tegen Russische schaduwvloot

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil harde acties tegen de Russische 'schaduwvloot'. Daarmee worden tankers bedoeld die Russische olie vervoeren over onder meer de Noordzee en de Oostzee. Daarmee worden niet alleen de sancties tegen Rusland omzeild, maar dreigt er ook een milieuramp omdat het om "varende schroothopen" gaat, zoals CDA-Europarlementariër Tom Berendsen het woensdagavond in het debat noemde.

PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten wil een verbod op het vervoer van Russische olie door deze tankers over de Noordzee. "We moeten Poetin te slim af zijn, onze zeeën beschermen en alles doen om Oekraïne in zijn strijd voor vrijheid te steunen", zei Reuten in het debat.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy waarschuwde net als veel van zijn collega's voor een milieuramp. "De schepen zijn niet verzekerd en de EU-belastingbetaler draait ervoor op."