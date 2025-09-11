ECONOMIE
Europees Parlement wil maatregelen tegen Israël om Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 14:03
anp110925130 1
STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een resolutie over Gaza. Daarin roept het parlement de Europese Commissie en de EU-lidstaten op het handelsdeel van het associatieverdrag met Israël op te schorten.
Verder dringt het Europarlement aan op een onmiddellijk staakt-het-vuren, het toelaten van humanitaire hulp en het vrijlaten van alle gijzelaars. Ook noemt het parlement het bestaan van de Palestijnse staat essentieel voor vrede in Gaza.
305 parlementsleden stemden voor, 151 tegen. 122 Europarlementariërs onthielden zich van stemming.
Lang was onduidelijk wat de uitslag van de stemming zou worden. Met name binnen de grootste partij van het Europarlement, de Europese Volkspartij (EVP), heerst verdeeldheid over een gezamenlijk standpunt tegen Israël. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom leden zich van stemming onthielden.
