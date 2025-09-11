Epilepsiemedicijn rukt op als straatdrug onder daklozen en asielzoekers: ‘levensgevaarlijk in combinatie met alcohol’

Een medicijn dat bedoeld is om epilepsie en zenuwpijn te bestrijden, blijkt steeds vaker als roesmiddel te worden misbruikt. Het gaat om Lyrica, dat in combinatie met alcohol of andere drugs levensgevaarlijk kan zijn. Rond asielzoekerscentra en in opvanglocaties voor daklozen is inmiddels een levendige handel ontstaan, meldt Nieuwsuur.

Lyrica bevat pregabaline, een stof die oorspronkelijk werd ontwikkeld om epileptische aanvallen te voorkomen en zenuwpijn te verlichten. In hoge doseringen veroorzaakt het echter een euforisch en ontspannend gevoel. Juist die bijwerking maakt het middel populair onder mensen die op zoek zijn naar een goedkope en toegankelijke drug.

Agressief gedrag

Het risico is groot. In combinatie met alcohol of andere middelen kan Lyrica leiden tot ademhalingsproblemen, bewusteloosheid en zelfs de dood. Daarnaast melden hulpverleners een toename van agressief gedrag bij gebruikers.

Vooral in en rond asielzoekerscentra is de handel in het medicijn sterk toegenomen. Tabletten worden verhandeld voor een fractie van de apotheekprijs, waardoor het middel gemakkelijk toegankelijk is voor kwetsbare groepen. Ook onder daklozen is het gebruik opvallend hoog.

Zorgwekkende trend

Volgens experts komt dat door de dubbele werking: het middel kan tijdelijk zorgen voor ontspanning, maar ook voor een gevoel van energie en onverschilligheid. Voor mensen die in een onzekere of stressvolle situatie zitten, kan dat aantrekkelijk zijn – met alle gevaren van dien.

Hulpverleners en gemeenten maken zich zorgen over de opmars van Lyrica als straatdrug. Zij pleiten voor strengere controles op voorschriften en betere voorlichting aan zowel gebruikers als omwonenden van opvanglocaties.

Hieronder is het Nieuwsuur-item te zien: