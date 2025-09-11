ECONOMIE
Madrid vergroot politie-inzet voor laatste etappe Vuelta

Sport
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 14:05
MADRID (ANP/AFP) - Madrid verscherpt de veiligheidsmaatregelen in aanloop naar de laatste etappe van de Ronde van Spanje. Dat is besloten na acties van pro-Palestijnse demonstranten die zich tegen de koers keerden.
Verschillende etappes zijn ingekort vanwege protesten, voornamelijk tegen de deelname van de Israëlische wielerploeg Israel - Premier Tech. De laatste rit eindigt zondag in de Spaanse hoofdstad na een 111 kilometer lange etappe vanuit Alalpardo.
"Het oorspronkelijke plan was om ongeveer vijfhonderd gemeentepolitieagenten in te zetten voor de route in Madrid, ongeveer 40 kilometer lang. Dat worden er nu achthonderd", verklaarde Inma Sanz, de eerste locoburgemeester van Madrid, op een persconferentie. De gemeentepolitieagenten sluiten zich aan bij de 1100 nationale politieagenten die zijn ingezet om verdere verstoringen te voorkomen.
In een poging om te voorkomen dat pro-Palestijnse demonstranten de Vuelta opnieuw verstoren, besloot de organisatie de individuele tijdrit van donderdag in te korten tot 12,2 kilometer.
