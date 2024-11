Burgemeester grijpt in op vakantiepark: ’Maandelijks 16.000 euro per stacaravan voor asielzoekers is onverantwoord’

Het COA betaalt maandelijks een duizelingwekkende 16.000 euro per stacaravan om asielzoekers te huisvesten op het ietwat vervallen vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek. Een gouden deal voor de eigenaar van het park, dat 19 van die chalets verhuurt. Burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal is allesbehalve enthousiast en grijpt in.

Vakantiepark De Oude Molen zou een plek voor toeristen moeten zijn, maar is nu vooral een toevluchtsoord voor asielzoekers, schrijft De Telegraaf. Momenteel wonen er zo’n 139 mensen, waaronder veel vrouwen en zo’n honderd kinderen. Daarnaast biedt het park onderdak aan arbeidsmigranten. Voor beide groepen heeft de gemeente inmiddels een duidelijk boodschap: tijd om te vertrekken.

Nareizigers

Op verzoek van de gemeente Berg en Dal heeft de provincie Gelderland een onderzoek uitgevoerd. De uitkomst was duidelijk: het park wordt niet bevolkt door vakantiegangers, maar door een mix van bewoners die niets met toerisme te maken hebben.

“Het blijkt dat er 139 zogeheten nareizigers verblijven, allen familieleden van asielzoekers die al een verblijfstatus in ons land kregen”, aldus burgemeester Slinkman. Wat vooral voor verbijstering zorgde, was dat niemand in het college van B&W hierover was geïnformeerd.

Communicatiefoutje

Navraag bij het COA leert dat er sprake is van een pijnlijk communicatiefoutje. “We hebben de gemeente excuses aangeboden en beloven beterschap”, verklaart COA-woordvoerder Jan Scholten. Een déjà vu voor de burgemeester, die nog geen jaar geleden hetzelfde meemaakte toen een groep asielzoekers zonder aankondiging in een lokaal hotel werd ondergebracht.

Slinkman heeft er genoeg van en stuurt een aangetekende brief naar het vakantiepark: de chalets moeten leeg. Doet het park dit niet, dan hangt er een boete van 250.000 euro per overtreding boven het hoofd. Voor De Oude Molen betekent dit een stevige aderlating, want de deal met het COA levert het park maar liefst drie ton per maand op.

Maatschappelijk onacceptabel

“Wekelijks wordt 4000 euro per stacaravan betaald”, rekent Slinkman voor. Dat bedrag is volgens hem maatschappelijk onacceptabel. De burgemeester benadrukt dat het hier niet alleen om de financiën gaat. “Deze deal is aantrekkelijk voor de camping. Maar als er blijvend asielzoekers zitten in plaats van toeristen, lijden de deels van recreanten afhankelijke horeca, winkels en fietsverhuurders flink omzetverlies.”