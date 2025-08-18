ECONOMIE
Europees zevental op Witte Huis ter ondersteuning Zelensky

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:59
WASHINGTON (ANP) - De Europese leiders die de Oekraïense president Zelensky door een beladen gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump willen loodsen, zijn gearriveerd op het Witte Huis. Na NAVO-topman Rutte volgden ook de voorzitter van de Europese Commissie en de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Italië, Duitsland, Finland en Frankrijk.
Trump ontvangt de zeven nadat hij Zelensky heeft gesproken. Ongepland overleg met zoveel prominente leiders op het Witte Huis is een zeldzaamheid.
De Europeanen werden begroet door Trumps hoofd protocol, waarbij Rutte een grapje maakte over zijn pak. Zelensky kreeg daarover eerder kritiek en zou naar verluidt vooraf de vraag hebben gekregen of hij nu wél in net pak zou verschijnen.
Eerder op de dag hadden de zeven al vooroverleg met Zelensky. Diens Europese medestanders willen voorkomen dat zijn ontmoeting met Trump even rampzalig uitpakt als de vorige keer. Als de VS Oekraïne naar een ongunstige vrede duwen, zou dat volgens hen ook hun veiligheid raken.
