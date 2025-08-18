Timmermans hamert op solidariteit bij presentatie programma

DEN HAAG (ANP) - Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA hamerde bij de presentatie van het conceptverkiezingsprogramma op solidariteit. Hij wil dat er meer solidariteit is in het land en is tevreden met de solidariteit binnen de twee partijen die binnenkort samengaan.

De lijsttrekker van GroenLinks-PvdA zei ook dat veel dingen weer "doodnormaal" moeten worden. Zo wil hij dat voor iedere klas weer een bevoegde leraar staat, dat iedereen weer naar de huisarts kan als dat nodig is en dat er meer wijkagenten komen. "Dat was vroeger doodnormaal en moet dat ook weer worden."

Nederland moet ook solidair zijn met arbeidsmigranten, aldus Timmermans. Hij wil dat er minder arbeidsmigranten komen, dat de beloning voor het werk dat zij doen omhooggaat en dat ze eerlijker worden behandeld. Op die manier wil GroenLinks-PvdA het migratiesaldo ook terugbrengen tot maximaal 60.000 mensen per jaar.