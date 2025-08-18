Zelensky voor overleg met Trump: ons doel is blijvende vrede

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft benadrukt dat hij uit is op vrede. "Ons hoofddoel is een betrouwbare en duurzame vrede voor Oekraïne en voor heel Europa. Het is belangrijk dat het momentum van al onze bijeenkomsten precies tot dit resultaat leidt", schreef hij kort voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump op X.

Zelensky noemde het ook belangrijk dat internationaal druk op Rusland wordt uitgeoefend. Hij zei dat niet verwacht kan worden dat de Russische president Poetin "vrijwillig zal afzien van agressie en nieuwe veroveringsplannen". Het bericht volgde op vooroverleg met Europese bondgenoten in de Oekraïense ambassade. Zelensky bevestigde dat standpunten onderling zijn afgestemd in aanloop naar het gesprek met Trump. "Oekraïne is klaar voor een echt bestand en voor het opzetten van een nieuwe veiligheidsorde. We hebben vrede nodig."

De president deelde ook een filmpje van hartelijke ontmoetingen met Europese leiders. Hij omhelst ook NAVO-topman Mark Rutte.