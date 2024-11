Europese Commissie beoordeelt Nederlandse grenscontroles

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie staat in nauw contact met de Nederlandse overheid over de tijdelijke invoering van grenscontroles. Die starten aan de Nederlandse grenzen op 9 december 2024 en duren vooralsnog tot 8 juni 2025. De Commissie zegt de aankondiging van het kabinet te beoordelen, zei een woordvoerder van de Commissie tijdens een dagelijkse persconferentie.

Nederland lichtte de Commissie begin deze week in over de tijdelijke grenscontroles. Volgens Asielminister Marjolein Faber zijn die nodig vanwege de hoge aantallen migranten die Nederland binnenkomen en een toename in mensensmokkel. Ook staat het Nederlandse asielsysteem te veel onder druk, stelt het kabinet.

Volgens het Europese Schengenverdrag moeten mensen, goederen en diensten vrij door de Europese Unie kunnen reizen. In geval van nood mogen EU-landen tijdelijke grenscontroles instellen. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder al tijdens de coronapandemie.

De Nederlandse grenscontroles zijn geen unicum. Onder andere Oostenrijk, Noorwegen en Duitsland voeren tijdelijk grenscontroles uit. Sinds 2006 hebben EU-landen 453 keer tijdelijke grenscontroles aangekondigd.