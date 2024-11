UTRECHT (ANP) - De geplande demonstratie die studenten en docenten in het hoger onderwijs donderdag in Utrecht wilden houden, gaat niet door. Volgens de gemeente was een pro-Palestijnse organisatie mogelijk van plan "de demonstratie te kapen" en zouden zij mogelijk geweld niet schuwen. Volgens de gemeente Utrecht heeft de organisator op advies van de gemeente de demonstratie afgelast en hoeft het protest daardoor niet te worden verboden.