Europese Commissie blij met vrijlating EU-medewerker in Belarus

donderdag, 11 september 2025 om 18:12
BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas zegt op X blij te zijn met de vrijlating van een EU-medewerker die vastzat in Belarus. Ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreekt op dat platform van het "welkome nieuws" over de vrijlating van diplomatiek EU-medewerker in Minsk Mikalai Khilo.
De vrijlating was onderdeel van een grotere gratieverlening van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, die volgde op onderhandelingen met de VS over politieke gevangenen.
Khilo werd in december gearresteerd en later die maand veroordeeld tot vier jaar cel voor het "oproepen tot haat" en het "schaden van de nationale veiligheid", aldus mensenrechtenorganisatie Viasna. Volgens Politico zou Khilo Loekasjenko hebben beledigd.
Kallas bedankt de Amerikanen voor hun inspanningen en zegt te delen in "het geluk van zijn familie en vrienden".
De vrijgelaten personen zijn afkomstig uit onder meer Belarus, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Letland, Litouwen en Polen.
