Europese Commissie legt Israël importtarieven op

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft woensdag een pakket aan maatregelen tegen Israël gepresenteerd. De handelsvoordelen voor export naar de EU worden opgeschort, wat betekent dat er importtarieven op onder meer fruit en groenten worden geheven. Twee extremistische ministers, een aantal Israëlische kolonisten en een aantal Hamasleiders worden op de sanctielijst gezet. Hun tegoeden worden bevroren en ze mogen niet naar de EU reizen.

Het gaat om de ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. Daarnaast stopt de Europese Commissie met financiële bijdragen aan uitwisselingsprojecten met een totale waarde van 20 miljoen euro. De maatregelen blijven van kracht tot Israël meer voedsel en humanitaire hulp in Gaza toelaat en ervoor zorgt dat een tweestatenoplossing mogelijk blijft.

Voor het opschorten van het handelsdeel van het associatieverdrag tussen de EU en Israël moet een gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten instemmen. Dat betekent dat 55 procent van de lidstaten, die samen minimaal 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen, akkoord moet gaan. Voor het instellen van sancties is unanimiteit vereist.

Geen importverbod Israëlische nederzettingen

Tot nu toe zijn de lidstaten verdeeld.

De EU is voor Israël de belangrijkste handelspartner. 32 procent van zijn handel wordt naar de EU geëxporteerd. Over bijna 6 miljard euro aan exportproducten moet Israël invoerrechten gaan betalen. Het gaat daarbij om een bedrag van jaarlijks 227 miljoen euro.

De Europese Commissie stelt geen importverbod voor de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden voor. Nederland wil dat wel. Het kabinet besloot eind juli de ministers Ben-Gvir en Smotrich een inreisverbod op te leggen.