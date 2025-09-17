ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Paus Leo veroordeelt gedwongen verplaatsingen in de Gazastrook

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 12:57
bijgewerkt om woensdag, 17 september 2025 om 13:00
anp170925117 1
Paus Leo XIV heeft de "gedwongen verplaatsingen" van de Palestijnen in de Gazastrook veroordeeld. Hij sprak woensdag tijdens de wekelijkse audiëntie zijn solidariteit uit met de bevolking, die volgens hem in "onacceptabele omstandigheden" leeft.
De afgelopen dagen vluchtten honderdduizenden Palestijnen weg uit Gaza-Stad, waar Israël in de nacht van maandag op dinsdag een grondoffensief is begonnen. Israël had eerder al opgeroepen tot het vertrek van de gehele bevolking van de stad, naar schatting zo'n 1 miljoen mensen. Veel mensen weigeren hun woning te verlaten, omdat ze niet geloven dat het ergens anders in Gaza wel veilig is.
De paus herhaalde tijdens de audiëntie zijn oproep tot een staakt-het-vuren en voor de vrijlating van de gijzelaars. Volgens hem moet er een "diplomatieke oplossing, met volledig respect voor het internationaal humanitair recht" komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Loading