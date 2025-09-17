Paus Leo veroordeelt gedwongen verplaatsingen in de Gazastrook

Paus Leo XIV heeft de "gedwongen verplaatsingen" van de Palestijnen in de Gazastrook veroordeeld. Hij sprak woensdag tijdens de wekelijkse audiëntie zijn solidariteit uit met de bevolking, die volgens hem in "onacceptabele omstandigheden" leeft.

De afgelopen dagen vluchtten honderdduizenden Palestijnen weg uit Gaza-Stad, waar Israël in de nacht van maandag op dinsdag een grondoffensief is begonnen. Israël had eerder al opgeroepen tot het vertrek van de gehele bevolking van de stad, naar schatting zo'n 1 miljoen mensen. Veel mensen weigeren hun woning te verlaten, omdat ze niet geloven dat het ergens anders in Gaza wel veilig is.

De paus herhaalde tijdens de audiëntie zijn oproep tot een staakt-het-vuren en voor de vrijlating van de gijzelaars. Volgens hem moet er een "diplomatieke oplossing, met volledig respect voor het internationaal humanitair recht" komen.