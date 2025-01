AI kan je persoonlijkheid nabootsen na gesprek van slechts 2 uur

Een korte conversatie is genoeg om een digitale kopie van je persoonlijkheid te maken die verrassend accuraat is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Google en Stanford University, zo meldt de website Live Science.

De wetenschappers ontwikkelden een kunstmatige intelligentie die in staat is om iemands persoonlijkheid na te bootsen na slechts twee uur interactie. Het systeem werd getest op meer dan duizend proefpersonen. De deelnemers hadden diepgaande gesprekken met de AI over hun levensverhaal, waarden en visie op maatschappelijke kwesties.

Vervolgens werden zowel de proefpersonen als hun digitale dubbelgangers onderworpen aan verschillende tests. Ze vulden persoonlijkheidsvragenlijsten in, deden sociale onderzoeken en speelden logische spelletjes. Na twee weken herhaalden de menselijke deelnemers deze tests om de consistentie te controleren.

85 procent accuraat

Het resultaat was op z’n minst verbluffend te noemen: de AI-kopieën gaven in 85 procent van de gevallen dezelfde antwoorden als de echte personen. Vooral bij het inschatten van persoonlijkheidskenmerken en maatschappelijke opvattingen presteerde het systeem uitstekend.

De onderzoekers zien nuttige toepassingen voor deze technologie. Het zou kunnen helpen bij het bestuderen van reacties op nieuw overheidsbeleid of productlanceringen. Ook kan het waardevol zijn voor onderzoek dat anders te duur of ethisch uitdagend zou zijn om met echte mensen uit te voeren.

Angst voor deepfakes

Toch zijn er ook zorgen. De technologie zou immers misbruikt kunnen worden voor online misleiding en identiteitsfraude, waarschuwen de wetenschappers. Vandaag de dag wordt al regelmatig misbruik gemaakt van deepfake-technologie (waarbij kunstmatig beelden of video's worden gemanipuleerd).

Het onderzoek toont wel aan dat er beperkingen zijn: de AI had meer moeite met het voorspellen van gedrag in situaties waarbij sociale interactie en context een grote rol spelen, zoals bij economische besluitvorming. Een van de hoofdonderzoekers vergelijkt de technologie met "kleine kopietjes van jezelf die rondlopen en dezelfde beslissingen nemen als jij zou doen."

Bron: Live Science