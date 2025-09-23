ECONOMIE
Rechtbank Curaçao veroordeelt bendeleider 'Nuto' tot levenslang

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 14:55
anp230925139 1
VUGHT (ANP) - Urvin 'Nuto' W. heeft een levenslange celstraf gekregen. De rechtbank van Curaçao vindt het onder meer bewezen dat hij betrokken was bij meerdere moorden en leiding gaf aan de criminele organisatie No Limit Soldiers.
Het Openbaar Ministerie had eveneens levenslang geëist en houdt hem verantwoordelijk voor betrokkenheid bij meer dan tien moorden, smokkel van 340 kilo cocaïne, smokkel van wapens, witwassen van geld en het leiding geven aan een criminele bende. De rechtbank oordeelt dat niet alle verdenkingen zijn bewezen, maar vindt desondanks levenslang een "passende straf".
