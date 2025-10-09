Tennisser Djokovic ten koste van Bergs naar halve finale Shanghai

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft zich ten koste van de Belg Zizou Bergs geplaatst voor de halve finale van het masterstoernooi in Shanghai. De Serviër was in twee sets te sterk voor de nummer 44 van de wereld: 6-3 7-5. In de halve finale treft Djokovic (38) qualifier Valentin Vacherot uit Monaco.

De viervoudig winnaar van het masterstoernooi werkte in de eerste set drie breakpoints weg en trok de set naar zich toe. In de tweede set wist Bergs, die zich voor het eerst voor de kwartfinales van een masterstoernooi wist te plaatsen, lang partij te bieden. De 24-voudig grandslamwinnaar won de wedstrijd in 1 uur en 52 minuten.

In de halve finale treft Djokovic voor het eerst Vacherot, de huidige nummer 204 van de wereld. De 26-jarige Monegask versloeg donderdag in de kwartfinale verrassend de Deen Holger Rune (2-6 7-6 (4) 6-4) en stuurde in de achtste finale de Nederlander Tallon Griekspoor naar huis.