Europese Commissie roept Israël op zich in te houden in Gaza

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is bezorgd over het opgeschaalde offensief van Israël in Gaza. "Dat zal leiden tot nog meer slachtoffers en nog meer lijden voor de Palestijnse bevolking", zei een woordvoerder van de Commissie maandag. De Commissie dringt er bij Israël op aan zich in te houden, voegde hij eraan toe.

Onderhandelingen zijn de enige manier om Israëlische gijzelaars terug te krijgen en alle vijandelijkheden te staken, benadrukte de woordvoerder.

De Europese Commissie roept Israël tevens op de blokkade van Gaza op te heffen, zodat op grote schaal humanitaire hulp kan worden gegeven. Ook moet de elektriciteit in Gaza worden hersteld, evenals andere cruciale diensten.

Het Israëlische kabinet heeft maandag unaniem ingestemd met nieuwe aanvallen in Gaza. Dat opgeschaalde offensief zou volgens een Israëlische functionaris zo ver kunnen gaan dat de hele enclave wordt ingenomen.