Waarom moeders en dochters botsen: haar, kleding, gewicht én hoe je de band heelt

relaties
door Désirée du Roy
zondag, 26 oktober 2025 om 10:11
Moeders zijn heel blij als ze een dochter krijgen. Gemiddeld meer dan met een zoon. Maar op den duur krijgen moeders en dochters het vaak moeilijk. Dochters maken vaak ruzie met hun moeders doordat beide partijen elkaar willen beschermen en goedkeuren, maar dit regelmatig als kritiek ervaren wordt.
Psycholoog Deborah Tannen identificeerde drie centrale bronnen van conflict: haar, kleding en gewicht. Moeders voelen zich vaak verantwoordelijk voor het welzijn van hun dochters, terwijl dochters verlangen naar erkenning en daardoor opmerkingen van moeders als afwijzing kunnen interpreteren.​
Oudste dochters hebben het extra moeilijk: Volgens therapeuten is er zoiets als het oudste-dochter-syndroom. Oudste dochters voelen zich vaak extreem verantwoordelijk, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun familie en zelfs collega’s.
Oorzaken van conflicten
De relatie tussen moeder en dochter is intens en kent veel contact, waardoor de kans op irritatie en misverstanden groot is. De dubbelheid van zelfstandigheid en verbondenheid zorgt dat dochters zich willen losmaken, zeker in de pubertijd, terwijl moeders vaak moeite hebben om deze ruimte te geven. Daarnaast spelen ouderlijke verwachtingen en het projecteren van eigen wensen op de dochter een rol bij het ontstaan van ruzies.​
Kleine voorbeelden van veelvoorkomende conflicten:
  • Discussies over haarstijl, kledingkeuze of gewicht.​​
  • Bemoeienis met de opvoeding van eigen kinderen en keuzes in werk/privé.​
Wetenschappelijke inzichten
Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfs dat conflictgedrag gedeeltelijk genetisch is bepaald: sommige mensen erven een “ruzie-gen”, waardoor botsingen in gezinnen vaker voorkomen. Daarnaast is acceptatie een belangrijke stap; het loslaten van verwachtingen kan helpen om conflicten te verminderen.
Hoe kun je de relatie verbeteren?
Volgens Tannen is bewustwording van het dubbele karakter van moederlijke zorgzaamheid – die soms als kritiek voelt – essentieel. Het helpt om het advies van moeder te zien als een teken van betrokkenheid, niet alleen als afwijzing.​
