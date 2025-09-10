NASA stuit op nieuwe aanwijzingen voor oud leven op Mars

In een rots op Mars zijn aanwijzingen gevonden dat er vroeger misschien leven op de planeet mogelijk was. De steen heeft "potentiële tekenen voor oud leven van microbes". De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt "niet eerder zo dicht bij het ontdekken van leven op Mars te zijn geweest". De organisatie houdt nog wel een slag om de arm en zegt dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn.

Het onbemande karretje Perseverance (Volharding) ontdekte in juli vorig jaar een rots met luipaardvlekken. Die vlekken zijn mogelijk "overgebleven fossielen, uitgescheiden door microbes", aldus de NASA. Die zegt de vondst te hebben voorgelegd aan wetenschappers. Zij zouden hebben geconcludeerd dat oud leven de meest logische verklaring was.

De Perseverance landde in 2021 op Mars. De zeswielige verkenner heeft twintig camera's en een boor aan boord om de planeet te onderzoeken. Het werkgebied van de rover is de krater Jezero. Miljarden jaren geleden, toen op Mars mogelijk water stroomde, mondde daar mogelijk een rivier uit in een meer.