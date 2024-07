Europese Commissie vlijmscherp over rechtsstaat Hongarije

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is bijzonder streng over de rechtsstaat in Hongarije in een landenanalyse die de commissie van alle 27 EU-landen heeft gemaakt.

Uit het jaarrapport blijkt dat de Europese Commissie bovendien weinig hoop heeft dat het land de rechtsstaat snel kan verbeteren. Alleen als dat wel gebeurt, kan Hongarije uit de speciale strafprocedure komen die op termijn zelfs kan zorgen dat het land stemrecht verliest in de Europese Unie. Daarnaast zijn ook allerlei subsidies voor Hongarije bevroren vanwege problemen met de rechtsstaat.

Volgens het rapport heeft Hongarije sinds vorig jaar geen enkele vooruitgang geboekt bij bijvoorbeeld het inzichtelijk maken waarom bepaalde rechtszaken bij bepaalde rechtbanken dienen. Of hoe onderzoek en vervolging plaatshebben bij belangrijke corruptiezaken. Er is evenmin vooruitgang geboekt bij het respecteren van de persvrijheid of het creëren van een veilige ruimte waarin maatschappelijke organisaties zich kunnen manifesteren.

'Structureel'

Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) noemt de zorgelijke toestand van de rechtsstaat in Hongarije "structureel".

Gevraagd waarom de Europese Commissie dan toch afgelopen december plotseling alsnog bepaalde fondsen uitkeerde aan Hongarije, antwoordt Reynders tijdens de perspresentatie van de landenrapporten dat dit destijds volgens de regels is gebeurd. Volgens de toenmalige voorwaarden had Hongarije namelijk wel degelijk een paar verbeteringen doorgevoerd. Het Europees Parlement was het daar niet mee eens en heeft de Europese Commissie vanwege die subsidieverstrekking voor het Europese Hof gedaagd. Maar die zaak loopt nog.

Reynders zegt daarover nu dat "als er vooruitgang is, ook al is het kleine vooruitgang" de commissie een beslissing tot uitkering van subsidies kan nemen. "Als er hervormingen zijn, moeten we bewegen. Dat is alles." Reynders benadrukt verder dat de meeste subsidies voor Hongarije nog altijd zijn bevroren.