Nederlandse tulpenexport blijft achter door tegenvallende oogst

ZOETERMEER (ANP) - Nederlandse groothandels in bloemen en planten hebben het afgelopen halfjaar minder tulpen verkocht aan het buitenland dan een jaar eerder. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). Ook viel de afzet van planten de afgelopen tijd tegen door de hoge temperaturen in Europa.

De bloemenbranche verkocht de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 6 procent minder snijbloemen aan het buitenland, de export van planten steeg licht met 1 procent. De totale waarde van de bloemen- en plantenexport is wel gestegen, met 2,7 procent tot bijna 4,2 miljard euro.

"Vooral de tulpenvolumes blijven achter bij die van vorig jaar", licht VGB-directeur Matthijs Mesken toe. Er waren veel minder tulpen, wat volgens hem te maken heeft met de slechte oogst van tulpenbollen vorig jaar.

Ook werd de afzet van planten de afgelopen weken "bemoeilijkt door het warme weer in Europa, waardoor planten langer in het tuincentrum blijven staan", voegt hij eraan toe.