OPEC+ stevent af op akkoord om opnieuw meer olie op te pompen

Economie
door anp
zondag, 07 september 2025 om 14:08
anp070925063 1
WENEN (ANP/RTR) - Het olieverbond OPEC+ lijkt zondag af te stevenen op een akkoord over nieuwe productieverhogingen, wat de olieprijzen kan drukken. Een Iraakse vertegenwoordiger bevestigde tegenover journalisten dat de groep olieproducerende landen in oktober waarschijnlijk meer gaat oppompen.
Eerder meldden persbureau Reuters en Bloomberg op basis van ingewijden dat leden het eens waren geworden over een productieverhoging van ongeveer 135.000 vaten per dag in oktober. De Iraakse vertegenwoordiger bij de OPEC, Mohammed al-Najjar, zei dat de groep waarschijnlijk afspreekt tussen de 130.000 en 140.000 vaten meer per dag te produceren.
De OPEC+ bestaat uit het oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland en Kazachstan. De landen kozen er lange tijd voor hun productie te beperken om de olieprijzen te stutten. Sinds april hebben acht leden, waaronder Rusland en Saudi-Arabië, er juist voor gekozen bepaalde productiebeperkingen geleidelijk op te heffen.
