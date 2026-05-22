Europese landen: Israël moet stoppen met bouwen nederzettingen

door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 16:22
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland roepen Israël gezamenlijk op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het land moet beschuldigingen tegen Israëlische troepen, die zouden bijdragen aan het toenemende geweld op de Westoever, onderzoeken, aldus de landen in een verklaring.
De situatie op de Westoever is ernstig verslechterd en het geweld door kolonisten heeft een "ongekend niveau" bereikt, aldus de landen. Het beleid van Israël ondermijnt volgens hen zowel de stabiliteit in het gebied als de kans op een tweestatenoplossing.
De landen benadrukken dat de nederzettingen illegaal zijn onder het internationaal recht en dat bouwen in de zone die door Israël "E1" wordt genoemd daar geen uitzondering op is. Door daar te bouwen moet Oost-Jeruzalem verbonden worden met de grote nederzetting Ma'ale Adumim. Bedrijven moeten hier niet aan bijdragen en zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen, aldus de landen.
